В Беларуси сохраняется зависимость экономики от импорта

Это заявлено сегодня на Коллегии Комитета госконтроля, где детально проанализирована ситуация.

Отмечено, что в затратах на производство продукции до сих пор почти треть занимает импортное сырье, комплектующие и топливо. В черный список попали четыре крупнейших концерна и три министерства — стройархитектуры, промышленности и сельского хозяйства.

Так, «Белгоспищепрому» не удалось снизить зависимость республики от импорта маргарина. За год его ввезено почти на 16 миллионов долларов. При этом мощности белорусских производителей позволяют выпускать вдвое больше потребности внутреннего рынка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Потапович, начальник Главного управления комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

У нас в государстве 15 тысяч импортеров и только 15 тысяч экспортеров. Надо найти «золотое сечение»: то, что надо ввозить, и то, что мы можем производить.

Работа по оптимизации закупок из-за рубежа и созданию импортозамещающих производств признана неудовлетворительной. Коллегия Комитета Госконтроля предложила Правительству оперативно принять меры по безусловному выполнению поручений главы государства. Внесены конкретные рекомендации министерствам, концернам, областным исполнительным комитетам и Мингорисполкому.