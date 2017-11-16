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Новости экономики за 16.11.2017

16 ноября 2017 17:07
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Новости Беларуси. Беларусь 16 ноября продлила лицензирование экспорта макулатуры. Ограничение вывоза сырья за пределы Евразийского экономического союза позволяет загрузить собственные производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это положительно сказывается на экономике.

Загрузка собственных производств позволила дополнительно выпустить продукции на 19 миллионов рублей, экспортировать товаров почти на 6 миллионов долларов. 

Новости экономики за 16.11.2017-1

При продаже на экспорт 1000 тонн макулатуры по цене 175 долларов за 1 тонну страна получает выручку в 175 тысяч долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит 323 тысячи долларов, что в два раза выше, чем при экспорте макулатуры. Очевидно, что переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью – это более высокие показатели экспорта.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БелАЗ так же удвоил экспортные показатели – поставили многотонники в 28 стран. Средняя грузоподъемность выросла с 89 до 113 тонн.

Наибольший прирост поставок наблюдается в сегменте 90+.

В пятерке ведущих потребителей – Россия, Узбекистан, Зимбабве, Казахстан и Украина. Крупные поставки ушли в Марокко, Боснию и Герцеговину, Анголу.

Новости экономики за 16.11.2017-4

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Доллар опять растет, +0,11 копейки, 17 ноября по Нацбанку 2 рубля ровно.

Евро подешевел до 2 рублей 36 копеек. Российский рубль прибавил больше копейки и за 100 торгуют 3 рубля 34 копейки.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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