Новости экономики за 16.11.2017

Загрузка собственных производств позволила дополнительно выпустить продукции на 19 миллионов рублей, экспортировать товаров почти на 6 миллионов долларов.

При продаже на экспорт 1000 тонн макулатуры по цене 175 долларов за 1 тонну страна получает выручку в 175 тысяч долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит 323 тысячи долларов, что в два раза выше, чем при экспорте макулатуры. Очевидно, что переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью – это более высокие показатели экспорта.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

БелАЗ так же удвоил экспортные показатели – поставили многотонники в 28 стран. Средняя грузоподъемность выросла с 89 до 113 тонн.

Наибольший прирост поставок наблюдается в сегменте 90+.

В пятерке ведущих потребителей – Россия, Узбекистан, Зимбабве, Казахстан и Украина. Крупные поставки ушли в Марокко, Боснию и Герцеговину, Анголу.