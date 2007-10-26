Белорусские шинники с новой разработкой выходят на мировой рынок

На этот раз уникальность гигантской шины не в размерах, а в современнейших технологиях ее производства.

Специалистам удалось значительно снизить энергоемкость, а значит и себестоимость продукции.

Почти 50 миллионов долларов направлено государством на реконструкцию шинной промышленности Беларуси. Бобруйской "Белшине" эти вложения позволили провести масштабное перевооружение производства. Как итог - завоевание белорусскими шинниками мирового рынка, имидж международного уровня, и рентабельность производства.

Государственное внимание шинники на себе ощутили, как никто иной. За годы модернизации производства в предприятие вложено более полумиллиарда рублей. Львиная доля этих денег - средства республиканского бюджета. Столь активная поддержка уже приносит плоды. Белорусские шины сегодня колесят по всему земному шару.

Особым спросом на мировом рынке пользуются сверхкрупногабаритные шины для самых могучих автомобилей. На трети части всех добывающих карьеров планеты работают наши "БелАЗы" на наших же колесах. Новая разработка шинников обует в белорусскую резину даже импортные грузовики. Грузоподъёмность в 150 тонн, воплощённая в современнейших технологиях.

Портфель заказов на новые шины заполняется. Еще не завершены испытания, а Индия уже готова закупить партию в 1500 штук. На очереди - заказчики из России, Канады и Австралии. Все запросы удовлетворяет трехсменный график работы.

Сейчас под новое производство спешно монтируется и новые линии. Их главная особенность - энергоемкость. Белорусским производителям важно работать не только качественно, но и экономично.

Экономия энергии - это снижение себестоимости и укрепление позиций на мировой арене. Шинный концерн в Швеции, к примеру, уже закрылся и перевёз оборудование в Беларусь. Кого еще превзойдут белорусские шинники - теперь это вопрос недолгого времени.

