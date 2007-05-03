Минск и Баку договорились увеличивать товарооборот

Беларусь и Азербайджан в ближайшие два-три года должны увеличить товарооборот до полумиллиарда долларов. Таковы итоги переговоров в Баку президентов двух стран.

Нынешний объем взаимной торговли в 40 миллионов долларов главы государств посчитали недостаточным. Официальный Минск и Баку договорились более полно использовать потенциал и значительно нарастить товарооборот. К примеру, за счет расширения сборочных производств. Белорусская сторона сегодня также предложила азербайджанским партнерам построить завод по выпуску холодильников.

Сегодня третий день визита Александра Лукашенко в Азербайджан. Глава государства посетил Фонд Гейдара Алиева в Баку и встретился с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде. Затем Александр Лукашенко и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия Национальной выставки Республики Беларусь.

На этом экспофоруме представлено более 200 отечественных предприятий. Это одна из крупнейших экспозиций Беларуси в СНГ. Продукция - не только в выставочном зале Олимпийского центра, но и на открытой площадке в натуральную величину. В числе экспонатов - автомобили и автобусы МАЗ, продукция белорусских производителей обоев и пищевой промышленности.