Программа «Правда» за 1 декабря 2011 года. Полная версия

Импортозамещение в Беларуси постепенно переходит из экономической категории в политическую, потому что тянет за собой такие проблемы как устойчивость курса национальной валюты, платежный баланс и другие нюансы.
В обсуждении вопросов импортозамещения в Беларуси участвовали:
Юрий Чеботарь, заместитель начальника главного управления промышленности, транспорта и связи Министерства экономики РБ;
Валерий Фишман, начальник научно-технического управления Министерства промышленности РБ;
Георгий Гриц, заместитель председателя белорусской научно-промышленной ассоциации.