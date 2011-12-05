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Программа «Правда» за 1 декабря 2011 года. Полная версия

05 декабря 2011 06:45
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За последние 10 лет в Беларуси введено импортозамещающей продукции на 14 млрд долларов. Однако в производстве отечественной продукции импортное сырье, материалы и комплектующие составляют 32%. Озабоченность правительства вызывает и отсутствие конкурентной борьбы. Белорусский рынок слишком мал. Нередко отечественная продукция проигрывает и по качеству, и по цене.

Импортозамещение в Беларуси постепенно переходит из экономической категории в политическую, потому что тянет за собой такие проблемы как устойчивость курса национальной валюты, платежный баланс и другие нюансы.

В обсуждении вопросов импортозамещения в Беларуси участвовали:
Юрий Чеботарь, заместитель начальника главного управления промышленности, транспорта и связи Министерства экономики РБ;
Валерий Фишман, начальник научно-технического управления Министерства промышленности РБ;
Георгий Гриц, заместитель председателя белорусской научно-промышленной ассоциации.

# Экономика

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