Лукашенко – о господдержке АПК: В России и Казахстане помощь 10%, а у нас 18%. Нам надо дойти до 10%

Новости Беларуси. Об этом заявил президент Республики Беларусь в ходе рабочей поездки по Брестской области 2 декабря.

Беларусь выполнит свои обязательства в рамках Единого экономического пространства. А это значит, что уровень господержки АПК будет сравним с российским и казахстанским, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Россия в Таможенном союзе и в ЕЭП и Казахстан будут сокращаться в этом плане. И мы тоже. У них там помощь 10%, а у нас 18%. Нам надо дойти до 10%. И это правильно. Но уже сегодня надо давать отдачу. Не ждите кредитов.

И еще – железное требование – все, кредиты, которые вы взяли, вы должны вернуть в банки и в бюджет.