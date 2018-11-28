Новости экономики за 28.11.2018

Новости Беларуси. Куба заинтересована в создании совместных с Беларусью промышленных предприятий, Израиль готов увеличить импорт белорусских сладостей, а филиппинские аграрии намерены поставлять в Беларусь рыбу и фрукты. Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске

БЕЛОРУССКИЕ СЛАДОСТИ И ВИНА В ИЗРАИЛЕ

Сладости и вина белорусского производства представлены на крупнейшем в Израиле выставочном форуме продуктов питания. Всего 180 компаний из 20 стран привезли в Тель-Авив лучшую еду и напитки, которыми гордятся и которые, уверены, придутся по вкусу гостям и потенциальным покупателям всего мира.