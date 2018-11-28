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Новости экономики за 28.11.2018

28 ноября 2018 16:49
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Новости Беларуси. Куба заинтересована в создании совместных с Беларусью промышленных предприятий, Израиль готов увеличить импорт белорусских сладостей, а филиппинские аграрии намерены поставлять в Беларусь рыбу и фрукты. Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске

БЕЛОРУССКИЕ СЛАДОСТИ И ВИНА В ИЗРАИЛЕ

Сладости и вина белорусского производства представлены на крупнейшем в Израиле выставочном форуме продуктов питания. Всего 180 компаний из 20 стран привезли в Тель-Авив лучшую еду и напитки, которыми гордятся и которые, уверены, придутся по вкусу гостям и потенциальным покупателям всего мира.

Новости экономики за 28.11.2018-1

Белорусский стенд представлен шестью предприятиями: халва, мармелад, зефир, соусы, масло, квас, вино и пиво. Белорусская делегация посетила израильские производственные предприятия, где прошли переговоры с руководством крупных торговых сетей.

РЫБА И ФРУКТЫ ИЗ ФИЛИППИН

В Беларусь приедут филиппинские рыба и фрукты. Накануне предстоящего в декабре визита делегации Министерства сельского хозяйства Филиппин обсуждались возможные формы более активного сотрудничества между двумя странами в области сельскохозяйственного производства.

Новости экономики за 28.11.2018-4

В том числе использование Филиппинами передовых белорусских технологий. Филиппинцы же заинтересованы в организации поставок в нашу страну свежей рыбы и фруктов.

ОКНО В УЗБЕКИСТАН

Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана. Достигнута договоренность об организации на базе Белорусской универсальной товарной биржи электронной торговой площадки Узбекской товарно-сырьевой биржи.

Новости экономики за 28.11.2018-7

Официальное открытие состоится 11 декабря. Упрощенный доступ к торгам будет способствовать росту двустороннего товарооборота и дальнейшему развитию белорусско-узбекских торгово-экономических отношений.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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