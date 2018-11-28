Новости экономики за 28.11.2018
Новости Беларуси. Куба заинтересована в создании совместных с Беларусью промышленных предприятий, Израиль готов увеличить импорт белорусских сладостей, а филиппинские аграрии намерены поставлять в Беларусь рыбу и фрукты. Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске
БЕЛОРУССКИЕ СЛАДОСТИ И ВИНА В ИЗРАИЛЕ
Сладости и вина белорусского производства представлены на крупнейшем в Израиле выставочном форуме продуктов питания. Всего 180 компаний из 20 стран привезли в Тель-Авив лучшую еду и напитки, которыми гордятся и которые, уверены, придутся по вкусу гостям и потенциальным покупателям всего мира.
Белорусский стенд представлен шестью предприятиями: халва, мармелад, зефир, соусы, масло, квас, вино и пиво. Белорусская делегация посетила израильские производственные предприятия, где прошли переговоры с руководством крупных торговых сетей.
РЫБА И ФРУКТЫ ИЗ ФИЛИППИН
В Беларусь приедут филиппинские рыба и фрукты. Накануне предстоящего в декабре визита делегации Министерства сельского хозяйства Филиппин обсуждались возможные формы более активного сотрудничества между двумя странами в области сельскохозяйственного производства.
В том числе использование Филиппинами передовых белорусских технологий. Филиппинцы же заинтересованы в организации поставок в нашу страну свежей рыбы и фруктов.
ОКНО В УЗБЕКИСТАН
Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана. Достигнута договоренность об организации на базе Белорусской универсальной товарной биржи электронной торговой площадки Узбекской товарно-сырьевой биржи.
Официальное открытие состоится 11 декабря. Упрощенный доступ к торгам будет способствовать росту двустороннего товарооборота и дальнейшему развитию белорусско-узбекских торгово-экономических отношений.