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Новости экономики за 23.06.2017

23 июня 2017 18:21
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Новости Беларуси. Беларусь разместила еврооблигации в долларах на 5 и 10 лет. Общая сумма евробондов – 1400 миллионов долларов. При этом совокупный спрос инвесторов был вдвое больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доходность пятилетнего транша может составить 7,1 %, десятилетнего – 7,6 %.

ЕВРОБОНДЫ
Евробонд – наиболее надежный финансовый инструмент в мире. По своей сути является долговым обязательством, которое выпускает в виде ценных бумаг одна сторона и покупает по установленной номинальной стоимости другая.

Через определенный промежуток времени должен произойти обратный выкуп.

Отличие от кредита в том, что беря кредит, надо принять установленный в договоре процент. А вот при размещении евробондов цену на заемные средства устанавливает рынок. В случае, если все правильно просчитать, то размещение ценных бумаг данного типа гораздо более выгодно, нежели просто взять кредит.

Новости экономики за 23.06.2017-1

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
5,5 миллионов рублей задолжали за коммуналку владельцы домов, находящихся на обслуживании районных предприятий ЖКХ.

Минчане, которые не платят более 6 месяцев, должны почти 2 миллиона рублей.

Подавляющее большинство неплательщиков не относятся к категории социально неблагополучных или неработающих. То есть деньги есть, а желания платить – нет. Многие просто забывают. По 44 тысячам лицевых счетов задолженность не превышает трех месяцев. Как правило, после письменного уведомления деньги поступают на счет.

ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Почти полмиллиона световых точек работают в местах общего пользования жилфонда столицы. Больше половины из них – это лампы накаливания. Это много, дорого и нерационально.

В течение года более 120 тысяч лампочек заменят на энергоэффективные. 16% от плана уже выполнили.

Задача на ближайшее время – полностью отказаться от использования ламп накаливания в подъездах, подвалах и технических помещениях.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Более $6 миллионов инвестируют в производство BIO-подгузников в Гродненской области.

Уже закуплены производственно-складское здание и линия для выпуска детских подгузников.

Инновационность проекта в том, что подгузники будут из биологически чистых материалов (хлопка и льна), которые не засоряют окружающую среду при утилизации.

УСПЕТЬ КУПИТЬ ВИДЕОКАРТУ
В июне курс биткоина подскочил до 3000 долларов. Пока эксперты рассуждают, как скоро лопнет этот пузырь, белорусские майнеры решили быстро заработать и начали массово скупать видеокарты, мало-мальски пригодные для производства криптовалют.

Новости экономики за 23.06.2017-4

Проблема приобретает мировые масштабы, и от этого страдают обычные геймеры.

В онлайн-гипермаркете сообщили о рекордном спросе на видеокарты. Если две-три недели назад в каталоге спокойно можно было купить хорошие карты от 700 рублей и выше, то сейчас покупатели разбирают даже самые дешевые варианты, которые стоят около 200 рублей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
В ночь с 23 на 24 июня карточки некоторых банков могут работать с перебоями.

Проблемы при снятии наличных денег и оплате товаров и услуг ожидаются с 02:00 до 06:00 часов.

В это время будет вестись модернизация системы хранения данных, которую проведет банковский процессинговый центр. Он обслуживает почти 10 миллионов кредиток, более 70 тысяч объектов торговли и сервиса и совокупно более 6000 банкоматов и инфокиосков по всей стране.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к доллару и евро.

Курс доллара снизился почти на треть копейки до 1 рубля 92 копеек, евро подешевел до 2 рублей 15 копеек.

Курс российского рубля вырос на 2 копейки и за 100 дают 3,23 копейки.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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