Новости экономики за 23.06.2017

Новости Беларуси. Беларусь разместила еврооблигации в долларах на 5 и 10 лет. Общая сумма евробондов – 1400 миллионов долларов. При этом совокупный спрос инвесторов был вдвое больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доходность пятилетнего транша может составить 7,1 %, десятилетнего – 7,6 %. ЕВРОБОНДЫ

Евробонд – наиболее надежный финансовый инструмент в мире. По своей сути является долговым обязательством, которое выпускает в виде ценных бумаг одна сторона и покупает по установленной номинальной стоимости другая. Через определенный промежуток времени должен произойти обратный выкуп. Отличие от кредита в том, что беря кредит, надо принять установленный в договоре процент. А вот при размещении евробондов цену на заемные средства устанавливает рынок. В случае, если все правильно просчитать, то размещение ценных бумаг данного типа гораздо более выгодно, нежели просто взять кредит.

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5,5 миллионов рублей задолжали за коммуналку владельцы домов, находящихся на обслуживании районных предприятий ЖКХ. Минчане, которые не платят более 6 месяцев, должны почти 2 миллиона рублей. Подавляющее большинство неплательщиков не относятся к категории социально неблагополучных или неработающих. То есть деньги есть, а желания платить – нет. Многие просто забывают. По 44 тысячам лицевых счетов задолженность не превышает трех месяцев. Как правило, после письменного уведомления деньги поступают на счет. ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Почти полмиллиона световых точек работают в местах общего пользования жилфонда столицы. Больше половины из них – это лампы накаливания. Это много, дорого и нерационально. В течение года более 120 тысяч лампочек заменят на энергоэффективные. 16% от плана уже выполнили. Задача на ближайшее время – полностью отказаться от использования ламп накаливания в подъездах, подвалах и технических помещениях. С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Более $6 миллионов инвестируют в производство BIO-подгузников в Гродненской области. Уже закуплены производственно-складское здание и линия для выпуска детских подгузников. Инновационность проекта в том, что подгузники будут из биологически чистых материалов (хлопка и льна), которые не засоряют окружающую среду при утилизации. УСПЕТЬ КУПИТЬ ВИДЕОКАРТУ

В июне курс биткоина подскочил до 3000 долларов. Пока эксперты рассуждают, как скоро лопнет этот пузырь, белорусские майнеры решили быстро заработать и начали массово скупать видеокарты, мало-мальски пригодные для производства криптовалют.