Новости экономики за 07.06.2017
Новости Беларуси. Во время каникул школьники смогут ездить в метро бесплатно. На основании электронной карты или справки с текущим сроком действия. Единственное правило, по окончании учебного года эти документы необходимо обновить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МЕТРО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Выпускники школ, абитуриенты и будущие студенты тоже могут воспользоваться справками с учебы, но ездить без жетонов в подземке смогут только до 11 августа. По сути, до окончания сдачи вступительных экзаменов. Напомним, что справки необходимо обновить с 1 июля до 31 августа. Это нужно будет сделать в том числе и 9-кллассникам, независимо от того планируют они становиться студентами или нет.
БОЛЬШЕ ЗОЛОТА
Золотовалютные резервы Беларуси превысили 5,2 миллиарда долларов. За май они увеличились больше, чем на 130 миллионов долларов по стандартам МВФ. Как отмечается, росту золотого запаса способствовали поступления нефтяных пошлин, средств от продажи валютных облигаций и покупка регулятором валюты на биржевых торгах. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, в 2017 году ЗВР должны показать прирост не менее чем на 500 миллионов долларов.
ЭФФЕКТ ПАРТНЕРСТВА
Белорусские, российские и казахстанские предприниматели 7 июня обсудили варианты и возможности сотрудничества. Государственно-частное партнерство – одна из самых оптимальных схем работы. Частные инвесторы вкладывают деньги, а взамен получают максимально выгодные условия. В Беларуси один из первых масштабных проектов такой формы взаимодействия – реконструкция автодороги М10.
ОТДЫХ В МАЛАЙЗИИ
Отдых в Малайзии станет дороже для туристов всего мира, в том числе и белорусов. Все дело в туристическом налоге, который будет введен с 1 августа. Это будет нечто среднее между городским сбором и налогом на роскошь: от 1 доллара заплатят постояльцы трехзвездочных гостиниц, чем выше статус, тем, соответственно, больше сумма. Рента не коснется паломников, туристов, останавливающихся в семьях и небольших хостелах. С учетом туристического трафика власти Малайзии планируют за год заработать 153 миллиона долларов.
БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Национальный банк обеспечит надзор за рисками в сфере дистанционных финансовых услуг. Такая позиция была озвучена накануне во время конференции профильных специалистов Центральной и Восточной Европы. Это позволит обеспечить многие международные стандарты и реализацию мировой практики. Новые технологии электронных платежей и развития интернет-технологий требуют адаптации к существующему законодательству.
И к курсам валют на завтра. Евро – 2 рубля 10 копеек, доллар – 1 рубль 86 копеек, сотню российских рублей готовы менять на 3 рубля и 30 копеек.