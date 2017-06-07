Новости экономики за 07.06.2017

Новости Беларуси. Во время каникул школьники смогут ездить в метро бесплатно. На основании электронной карты или справки с текущим сроком действия. Единственное правило, по окончании учебного года эти документы необходимо обновить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЕТРО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ Выпускники школ, абитуриенты и будущие студенты тоже могут воспользоваться справками с учебы, но ездить без жетонов в подземке смогут только до 11 августа. По сути, до окончания сдачи вступительных экзаменов. Напомним, что справки необходимо обновить с 1 июля до 31 августа. Это нужно будет сделать в том числе и 9-кллассникам, независимо от того планируют они становиться студентами или нет. БОЛЬШЕ ЗОЛОТА Золотовалютные резервы Беларуси превысили 5,2 миллиарда долларов. За май они увеличились больше, чем на 130 миллионов долларов по стандартам МВФ. Как отмечается, росту золотого запаса способствовали поступления нефтяных пошлин, средств от продажи валютных облигаций и покупка регулятором валюты на биржевых торгах. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, в 2017 году ЗВР должны показать прирост не менее чем на 500 миллионов долларов.

ЭФФЕКТ ПАРТНЕРСТВА Белорусские, российские и казахстанские предприниматели 7 июня обсудили варианты и возможности сотрудничества. Государственно-частное партнерство – одна из самых оптимальных схем работы. Частные инвесторы вкладывают деньги, а взамен получают максимально выгодные условия. В Беларуси один из первых масштабных проектов такой формы взаимодействия – реконструкция автодороги М10.