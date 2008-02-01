Контрольные органы Беларуси и России ужесточат проверки исполнения союзных программ

Об этом было заявлено на совместной коллегии Госконтроля и Счетной палаты. Из 21-ой программы выполнено только 12. Время согласования проектов растягивается в 3-4 года.

Причину такого уровня исполнения союзного бюджета контролеры видят в неудовлетворительной организации работы госзаказчиков. В этой связи контрольные ведомства двух стран впервые поставили перед собой задачу осуществлять ежеквартальный контроль за реализацией союзных программ, а также установить персональную ответственность чиновников, на которых лежат обязанности по их исполнению.

В целом же, оценив ход исполнения союзного бюджета, контрольные органы пришли к выводу, что больших финансовых нарушений, какие были 5-6 лет назад, уже нет. Участники заседания также обсудили план совместных мероприятий Госконтроля Беларуси и Счетной палаты России на 2008 год.

Для участия в совместной коллегии в Минск прибыл Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Павел Бородин.

