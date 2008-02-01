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В Беларуси упразднят взимание НДС с предпринимателей в фиксированных суммах

01 февраля 2008 14:34
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Взимание фиксированной ставки налога на добавленную стоимость с предпринимателей в Беларуси планируют упразднить с 1 января 2009 года. Работу в этом направлении уже активно ведет Министерство по налогам и сборам. В целом, в 2007 году поступления в бюджет от физических лиц и предпринимателей увеличились и составили 330 миллиардов белорусских рублей. В этом году налоговое ведомство намерено сделать работу с представителями малого бизнеса максимально прозрачной.
# Экономика

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