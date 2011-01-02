В последние часы 2010 года Александр Лукашенко подписал документ, которого очень ждал белорусский бизнес. Директиву «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности» или, если коротко — по порядковому номеру — Директива №4.

Конкуренция – везде, где возможно, госрегулирование – там, где необходимо. Уже не новый – мы слышали его на Всебелорусском собрании, но такой нужный слоган, с которым Новый год встретили все предприниматели страны.

Виктор Хиневич осматривает владения – самый крупный и пока единственный бизнес-центр в Борисове. Арендную плату, которую начали получать с предпринимателей ,отправили на модернизацию производства. Теперь в пекарном цеху уникальная, единственная такая в стране, печь. А в торговых павильонах тишь да гладь. Предпринимательская. И это несмотря на то, что аренда борисовским ИП обходится почти как минским. Вот только здесь никто не жалуется. Все затраты отбиваются с лихвой.

О том, что всё и так неплохо, но может быть ещё лучше ,предприниматель Хиневич ведёт конкретный разговор. Всё-таки директива была принята в то время, когда Таможенный союз уже существует, а документы по Единому экономическому пространству уже подписаны. И белорусский бизнес, как и страна в целом, должен учиться жить в условиях реальной конкуренции. Но теперь – хоть в это и сложно поверить – на любой вопрос предпринимателя найти ответ можно в той самой Директиве №4. Вот, говорит Хиневич, с арендой вроде всё и гладко, но вопросы пока остаются.

Виктор Хиневич, генеральный директор ЗАО «Борисовдетспецпродукт»:

Та арендная ставка, которая сегодня установлена здесь, требует от нас согласования повышающих коэффициентов. Но в связи с тем, что часть арендаторов у нас — российские предприниматели, это теряет свой смысл. Потому что если россиянин готов платить больше, а мы не принимаем у него деньги – это нонсенс. А мы должны в Минюсте и в облисполкоме три месяца согласовывать повышающие коэффициенты.

Бороться с такими особенностями белорусского бизнеса теперь начнут по-новому. И думается, очень активно. Третий раздел директивы посвящён как раз ликвидации лишних административных барьеров. Количество таких процедур должно сократиться, цитата, «кардинально». Кстати, именно в таких достаточно общих и в то же время конкретных формулировках прописаны не только новогодние желания белорусского предпринимательства. Свои предложения по директиве они вносили на протяжении года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Карягин, председатель Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Бизнес-сообщество, деловые ассоциации внесли несколько сотен предложений. Некоторые, не вошедшие в этот документ статьи, будут подробно сформулированы в постановлении Правительства во исполнение директивы. А директива обозначила наиболее важные, расставила акценты о том, что предпринимательство не просто чрезвычайно важно для страны, а развитие частной предпринимательской инициативы — один из важнейших сегодня национальных государственных приоритетов.

Уже в ближайшие три месяца Совет Министров, Нацбанк и облисполкомы должны разработать и утвердить план мероприятий по реализации директивы. Результат, которого хотят добиться, известен: уже через 4-5 лет половина ВВП должна поступать от частного сектора. Именно поэтому в директиве упомянуты все моменты – от аренды и налогов, до проверок и ценообразования.

Экономист Георгий Гриц говорит: не зря до этого в Беларуси подписывалось всего три директивы. Такой формат документа предполагает цели не локальные, а глобальные. Про либерализацию, дебюрократизацию, упрощённое налогообложение мы уже слышали. Директива — это немножко другое.

Георгий Гриц, первый заместитель директора Национального инвестиционного агентства Республики Беларусь:

Разве в этом году или прошлом не было мероприятий по либерализации? Разве у нас не сокращались процедуры лицензирования? Разве у нас не упрощалась система налогообложения? Всё это было, и было востребовано и актуально. Цель — это не решение какой-то локальной задачи, именно упрощение процедуры регистрации нового бизнеса, а цель – повышение конкурентоспособности, причём на международных рынках. Вот поэтому, я думаю, и вызрел такой формат, как директива

Для него в директиве, как, наверное, и для остальных, оказалось много приятно нового и обнадёживающего. Переход к рыночным механизмам ценообразования – это значит, органы госуправления в этот процесс вмешиваться вскоре перестанут. Или, к примеру, возможность для нанимателя устанавливать гибкие условия оплаты труда. Единая тарифная сетка работников по директиве, кстати, тоже приобретёт рекомендательный характер.

Впрочем, у владельца сети фотосалонов Льва Карпача до нового года ещё кое-какие сомнения оставались. Мол, на собственном опыте проверено — принимают законы одни люди, а читают их потом другие.

Лев Карпач, генеральный директор сети фотосалонов:

Открыл я на станции метро «Каменная горка» точечку. Нелицензируемый вид услуг – фотоуслуги. А вы почему не получили разрешение в администрации Фрунзенского района на открытие объекта? Я говорю, не понял. Я вам направил, режим работы согласовал. Нет, вы должны разрешение получить. Что для этого надо? Согласование с пожарниками, санстанцией, вневедомственной охраной, милицией — так этим же метрополитен должен заниматься! Конечно, мы прошли все процедуры, но мы занимались этим почти 3 месяца.

Варианты такого расхождения в чтении законов при составлении Директивы №4 учли. Скоро появится, во-первых, единый интернет-ресурс административных процедур для юрлиц и ИП, там же можно будет бесплатно получить все документы. Кстати, сам документооборот сделают максимально электронным – платить налоги, пошлины, сборы с помощью электронной цифровой подписи будет гораздо проще. Но есть во всём этом один момент, который сложно прописать и важно скорее почувствовать. Где оно, на самом деле, то партнёрство государства и бизнеса?

Лев Карпач, генеральный директор сети фотосалонов:

Есть сегодня те же вопросы доступа к аренде, выкупа помещений – у меня есть деньги, почему я не выкуплю. Есть вопрос новых микрорайонов – в сфере бытового обслуживания много чего строится, но вы ж управляйте процессом. Скажите: здесь нужна парикмахерская, а здесь фотография. И допускайте всех одинаково к аукциону. Важно, чтобы мы могли поучаствовать в этом деле.

Кстати, гарантия необратимости приватизации госимущества в директиве прописана, как и приоритетное право на выкуп помещения для арендатора, который снимает его больше трёх лет. Рассрочку платежа на пять лет ему тоже обеспечат. Впрочем, во всех этих моментах предприниматели вскоре, конечно, разберутся сами. Но один не менее важный, а может и самый главный пункт, ни в один из разделов документа не попал. Он не случайно вынесен за скобки и как бы подытоживает всё вышеперечисленное:

Директива №4:

Призываю: все органы государственного управления, контролирующие органы, местные Советы депутатов всех уровней, общественные объединения и граждан оказывать активное содействие в реализации положений настоящей Директивы. Только совместные усилия, проявление инициативы и ответственное отношение к своему делу позволят обеспечить устойчивый экономический рост Беларуси и повысить благосостояние граждан. <Президент Республики Беларусь А. Лукашенко>

Ещё в начале декабря на Четвёртом Всебелорусском собрании президент пообещал – директива о развитии предпринимательской инициативы будет! До Нового года. Так и вышло. Но тогда Президент акцентировал внимание на откровенных проблемах, которые этим документом следовало решить окончательно. Тема проверок и налогов – одна из главных. После замечаний Президента в директиве прописали: плановые проверки не чаще одного раза в пять лет, при этом они не должны мешать работе тех, кого проверяют. Разделили, наконец, понятия «мониторинг» и «проверка». Теперь понятно, что если это мониторинг — органы, его проводящие, не имеют права пользоваться полномочиями, которые доступны им при проверках. Согласно директиве список того, что смягчает и отягчает ответственность за нарушения, нужно конкретизировать, а вот штрафы снизить.

Александр Лукашенко:

Мы завершим кардинальное упрощение налоговой системы, в результате чего по составу налогов и сборов, периодичности их уплаты, она не будет отличаться от европейских. Уже со следующего года плательщики при осуществлении обычной деятельности станут уплачивать только 7 основных налогов. Вносить в течение года в бюджет 20 налоговых платежей вместо 104-х и подавать 11 налоговых деклараций вместо 30-ти. Как это существует в передовых странах нашей планеты.

Предпринимателю Хиневичу, как и тысячам остальных, на Новый год преподнесли хороший подарок. Теперь кивать на ту же Польшу, в которой 6 налогов – станет уже неактуально. Как впрочем, и держать пять бухгалтеров, чтобы отчитываться по трём системам налогообложения. Ведь весь 4-й раздел Директивы №4 посвящён как раз налогам. Теперь, к примеру, микроорганизации, которые работают по упрощённой системе налогообложения с уплатой НДС, смогут вести упрощённый учёт уплаты этого налога, а не как было раньше — в общеустановленном порядке. Но говорит Хиневич, удивляли приятно и до этого. Владелец единственного в стране частного молочного завода он помнит, как раньше не мог на равных с госзаводами даже получать молоко. Просто потому что частник. Теперь всё по-другому. И то ли ещё будет. В новом году.

Виктор Хиневич, генеральный директор ЗАО «Борисовдетспецпродукт»:

Для меня сейчас установлен график поставки молока с конкретных хозяйств. Это уникальное мероприятие, когда наш местный исполком утвердил конкретный график поставки и мы сейчас не испытываем проблем даже в зимний период. Поэтому большие подвижки — то, за что мы боролись много лет, сейчас осуществляется.