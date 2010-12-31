А. Лукашенко подписал директиву №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь»

Сегодня, в последний день уходящего года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал директиву №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь».

Сами предприниматели и экономисты называют это очередным шагом либерализации отечественной экономики и поддержки белорусского бизнеса.

Георгий Гриц, первый заместитель директора Национального инвестиционного агентства Республики Беларусь:

Будущее белорусской экономики, будущее процветание нашего государства однозначно видится в деловом сотрудничестве государства и бизнеса. Именно поэтому выбран такой формат, как директива, а не какой-то нормативный акт. Именно поэтому данный документ должен носить системный, программный характер. А формат прописания этих целей известен — либерализация, дебюрократизация, партнерство государства и бизнеса, льготное налогообложение, то есть переход на те форматы, которые позволят белорусскому бизнесу проявить себя на международных рынках.

Владимир Карягин, председатель Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Впервые деловое сообщество так тесно работало над важнейшим документом нашего государства на всех этапах — с момента возникновения концепции, редакционные изменения (их было несколько десятков), участие в общественном обсуждении.

Некоторые статьи, не вошедшие в директиву, будут подробно сформулированы в постановлении Правительства во исполнение директивы.

Директива обозначила собой наиболее важное, то есть расставила акценты о том, что предпринимательство не просто чрезвычайно важно для страны, а развитие частной предпринимательской инициативы — один из важнейших сегодня национальных приоритетов.