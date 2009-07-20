Какова ситуация с запасами готовой белорусской продукции на складах?

На сегодняшний день она далека от идеала. Больше всего накопилось в стране нереализованной крупы и сахара.

Лишь трём отраслям экономики, хоть и немного, но удалось сократить свои складские запасы. Речь о легпроме, строительном комплексе, лесной и бумажной промышленности. Причём, чтобы выгодно продавать – предприятиям зачастую приходится использовать не только все преимущества менеджмента и маркетинга, но и смекалку.

Силикатные блоки, минеральная вата. На этом заводе товар не залёживается. Сейчас, в пик строительного сезона, запасы на складах в пределах 15% от всего производства в месяц, что, в общем, неплохо. Один из секретов – трезвый взгляд на рынок, без погони за ростом объемов. Здесь стали работать под конкретные договоры, а не в запас.

Тем временем улучшением качества и дизайна своего покупателя привлечь стараются витебские ткачи. На фабрике, крупнейшем производителе ковров в СНГ, внедрили новые технологии и стараются сделать всё для удобства заказчика.

Ситуация до «наоборот», к примеру, с сахаром. Экспортную политику Белгоспищепром, почему-то не меняет, предпочитая варианты поближе. И как итог, запасы на 1-го июля более чем в 5,5 раз превысили среднемесячные объёмы производства.

На самом деле, белый песок для нас стать мог бы белым золотом. Урожаи сахарного тростника в мире изрядно подпортила погоды. И только спрос в Индии, как ожидается, составит в этом году 23 миллиона тонн!

Сокращение складских запасов красная нить, кстати, уже нескольких последних совещаний у Президента. Александр ЛУКАШЕНКО не раз обращал внимание производителей, что деньги должны работать, а не лежать в непроданных товарах.

Над тем как продать и куда думают сейчас по всей стране. Успех процентов на 80 – грамотный маркетинг, говорят специалисты. Однако, опытный маркетолог для госпредприятия – большая редкость.

– Маркетинг – это не продажа. Маркетинг – это не реклама. А в большинстве своём под маркетингом понимаются именно маркетинг и реклама. На самом деле – это поиск платёжеспособного покупателя, и второе – формирование у него убеждения и потребности покупать наш товар. В этих двух областях наши компании, в большинстве своём, не работают, – считает директор маркетинговой компании Андрей КОЛЯДА.

Требования Государства остаются прежними – осваивать новые рынки сбыта, реализовывать продукцию внутри страны даже под гарантии оплатить после. При этом, как заметил Президент на прошлом совещании, не стоит отказываться и от российского рынка. Просто, как и ко многому сегодня, здесь также нужны другие подходы.

Алеся Высоцкая, Александр Добриян и Яна Шипко, телекомпания СТВ.