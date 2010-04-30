Беларусь и Литва готовы реализовать ряд совместных проектов

В Вильнюсе главы правительств двух стран провели переговоры.

Речь, в частности шла о возможностях Клайпедского порта. Здесь белорусские товары занимают второе место во всем грузообороте. Только в прошлом году наши компании переправили через Клайпеду шесть миллионов тонн грузов. Сейчас есть возможность переправки в Беларусь нефти из Венесуэлы. Наша задача – договориться о максимально выгодных условиях.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

В ближайшее время будет принято решение относительно поставки второй партии нефти из Венесуэлы на основании анализа эффективности логистики поставки первой схемы. Мы посмотрим предложение, которое мы уже имеем из северного, южного и западного направлений, взвесим логистику и примем решение

Инвестиции – одно из ключевых понятий в отношениях Минска и Вильнюса. Почти четыре сотни литовских бизнес-компаний зарегистрировались в Беларуси. И только в прошлом году наши партнеры инвестировали более 30 миллионов долларов. Результат нынешней встречи — строительство транспортно-логистического центра в Воложине, деревообрабатывающего завода под Могилевом. К слову, вся его продукция будет идти на экспорт. Литовские бизнесмены также планируют открыть в Беларуси несколько перерабатывающих предприятий.

Семен Шапиро, министр сельского хозяйства Беларуси:

Я вижу заинтересованность литовских бизнесменов в инвестировании в нашу мясомолочную промышленность. Мы уже начали работать, и я настойчиво предлагаю бизнесу Литвы приходить.

Андрюс Кубилюс, премьер-министр Литовской Республики:

В отдельных отраслях – в переработке – мы знаем все требования Евросоюза и можем передать их белорусской стороне – я даже имею в виду инвестиции частного капитала.