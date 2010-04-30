Проект Директивы № 4 подготовлен и направлен на согласование в органы госуправления

Об этом сообщил замминистра экономики страны.

При подготовке документа учли мнение по отдельным вопросам и бизнес-сообщества. В Директиве нашли отражение вопросы налогообложения, ценообразования, доступа к кредитным ресурсам, либерализации рынка труда, а также контроля.

В целом Беларусь в 2010 году планирует привлечь более 5,5 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Ожидается рост благосостояния обычных граждан. Увеличение заработной платы станет мощным импульсом для всей экономики и для каждого белоруса.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Заработная плата повышается — возрастает доля товаров длительного пользования. Это важно для всех наших предприятий, которые занимаются и дерево обработкой, и машиностроением — холодильники, телевизоры. И если мы ставим перед собой задачу наращивать объемы строительства, особенно жилищного, особенно в сельской местности, понятно, что уровень заработной платы здесь дает мощный кумулятивный стимулирующий эффект для развития экономики в целом.