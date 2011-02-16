Всемирный банк: цены на продовольствие достигли «опасного уровня» и продолжат расти

Такое заявление последовало от главы Всемирного банка Роберта Брюса Зелика.

По его словам, это может привести к тому, что в ближайшем будущем миллионы людей по всему миру окажутся за чертой бедности, а в ряде развивающихся стран политическая ситуация будет дестабилизирована.

Как отмечается в опубликованном накануне отчете Всемирного банка, по итогам 2010 года мировые цены на продовольствие выросли на 29%, а за чертой бедности по всему миру оказалось 44 миллиона человек. Больнее всего рост цен ударил по населению развивающихся стран, которые не менее половины своих доходов вынуждены тратить на еду.