Английское графство Кент стало прибежищем банкротов

Европейцы, не справляющиеся с долгами, уезжают в графство Кент в Англии, где они быстрее и легче смогут оформить банкротство и освободиться от обязательств.

Консультанты говорят об увеличении иностранных клиентов среди частных лиц на 20%. Отсюда легко добраться до континентальной Европы, снять жилье здесь дешевле, чем в Лондоне, и вообще «место очень хорошее» - такими доводами руководствуются европейцы, уезжающие в английское графство Кент. Но их самый главный аргумент в том, что в Кенте очень хорошие суды по делам о несостоятельности и самое мягкое законодательство о банкротстве.

Если физическое лицо проживает в Великобритании не менее 6 месяцев, то признать его банкротом можно через британский суд. Спустя год после этого долги будут списаны. Для сравнения, в Германии освободиться от обязательств можно через 6 или даже 9 лет. В Ирландии придется ждать до 12 лет или более.

Британское Управление по делам о несостоятельности подтвердило, что уже есть десятки случаев, когда граждане других европейских государств подают заявление о банкротстве после пребывания в стране менее года, при этом задолженность у таких лиц перед кредиторами за рубежом, а не в Великобритании, сообщает Newsru.com.