А.Лукашенко: Какой инвестор сюда пойдет?

Обеспечить к концу года выпуск промышленной продукции в объеме не ниже 80% к прошлогоднему уровню - такую задачу перед правительством и отечественным Минпромом поставил Александр Лукашенко.

Глава государства сегодня посетил Минский подшипниковый завод и обратил внимание на реализацию произведенной продукции и снижение складских запасов.

Президент прошелся по заводским цехам и ознакомился с технологией производства подшипников. Кроме этого, вне запланированного маршрута Александр Лукашенко зашел во внутреннюю территорию предприятия, обнаружив там классический пример беспорядка и бесхозяйственности.

- Надо завод привести в порядок, всё должно быть в идеальном состоянии. Какой инвестор сюда пойдет? На его месте я бы никогда в жизни сюда не вкладывал деньги. Поэтому, внешний вид – это большое дело, - сказал Президент.

Минский подшипниковый завод – одно из старейших предприятий отрасли. Сегодня изношенность основных фондов достигает свыше 90%. Несмотря на оказанную ранее господдержку, предприятие по-прежнему сталкивается с финансово-экономическими проблемами. Главе государства в ходе посещения представили предложения по модернизации завода и повышению эффективности его работы.