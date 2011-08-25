1 сентября в Москве пройдут газовые переговоры между Россией и Беларусью

Накануне российский премьер поручил «Газпрому» и Минэнерго провести переговоры с белорусскими коллегами и определиться с тем самым понижающим «интеграционным» коэффициентом для цены поставок голубого топлива в Беларусь. Принципиальное решение об этом принято по итогам союзного Совмина.

31 декабря истекает газовый контракт Беларуси и России. Договор под бой курантов – это уже история. Очередное соглашение начинают обсуждать задолго до нового, 2012 года. Газовые конфликты уж точно не на руку предвыборной России. Стоимость голубого топлива немало значит для белорусских производителей. Цена за тысячу кубометров со 100 долларов в 2007-м выросла до почти 250 во втором квартале 2011-го.

Вадим Кондрусев, заместитель начальника управления Министерства энергетики Республики Беларусь:

Все у нас завязано на энергоносителях. Есть энергоемкие производства, в которых половина всей себестоимости и более уходит только на энергоресурсы. Это важно.

Последние дней 10 и Путин, и Медведев, вторя друг другу, заговорили о газовой скидке для Беларуси. Страна, кстати, четвертый по счету после Украины, Германии и Турции покупатель голубого топлива, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новость о понижающем интеграционном коэффициенте впервые прозвучала на Союзном Совмине в Москве. Какой дисконт получит Беларусь пока неясно. Накануне российский премьер поручил Минэнерго и «Газпрому» подкрепить политический анонс экономическими расчетами. Прогнозы дают эксперты.

Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности (Россия):

Мне кажется, что если посмотрим соглашение 2006 года, то это объем от 10 до 20%, но Россия не откажется от принципа нет-бека, то есть цена будет привязана к европейскому рынку. Но, думаю, что объем скидки будет в районе 20%.

По сути, речь идет все о тех же равнодоходных ценах на газ. Еще в 2007 году на них союзные Беларусь и Россия договаривались выйти одновременно к 2011 году. Но отложили до 2015. Хотя Беларусь не стала откладывать в долгий ящик свое участие в интеграционных проектах. Та еще скидка.

Сергей Семашко, председатель Постоянной Комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все глубже интеграция в рамках Таможенного союза, создания Единого экономического пространства. И говорить о равных условиях не приходится при разных ценах на энергоносители. И, естественно, сегодня и российский бизнес, который все больше проникает в нашу экономику, заинтересован, чтобы энергоносители для них на территории Республики Беларусь были такими же, как и на территории своей страны.

Получается, что привлекательность таких союзов как Таможенный или ЕЭП для других возможных участников пока не явная. Ведь их смыл как раз таки в единых подходов для всех. Говорить, что объединения стран заработали «во всю», когда в ближайшей Смоленской области за газ платят 150 долларов, не приходится.

Георгий Гриц, экономист, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Россияне изначально получают ценовой энергетический дисконт по отношению к белорусским потребителям. Опять таки, ЕЭП – это равные права. Значит это временный шаг, который требует корректировки.

Окончательны цифры и суммы контрактов станут известны после переговоров. К ним готовятся сейчас топ-менеджеры белорусского топливно-энергетического комплекса. А пройдут они в Москве первого сентября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».