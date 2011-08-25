Белорусские нефтяники приступили к освоению больших глубин по итальянской технологии

Сейчас в Речицком районе монтируют именно такую буровую установку, правда, пока иностранную. Но уже скоро ее производство будет налажено и в Беларуси.

Месторождение «Речицкое» – одно из старейших в Беларуси. За последние 40 лет здесь добыли львиную часть нефти, залегающий на глубинах до 4,5 тысяч метров. Сейчас задача – взять то, что лежит ниже отметки в пять тысяч метров.

Искать нефть на больших глубинах решено с помощью новейших технологий и передовых мировых компаний. Уже через месяц на этой площадке вырастет буровая установка итальянского производства. Первая ласточка новых стандартов высотой в десятиэтажный дом.

Микеле Бруцци, директор производства итальянской компании:

Хоть эта и классическая буровая установка, но технологии здесь использованы самые современные. Весь труд рабочих максимально облегчен гидравликой, много автоматики. Оператор буровой руководит всем процессом из кабины. В руках никаких инструментов кроме джойстика.

Вместе с белорусскими коллегами итальянские специалисты до конца сентября смонтируют тысячу тонн металлоконструкций и сложнейшего оборудования. Мощности в полторы тысячи лошадиных сил будет достаточно, чтобы освоить пятикилометровую глубину.

менно таким буровым установкам суждено стать завтрашним днем белорусской нефтедобычи. Итальянский инвестор уже создает их производство на базе гомельского завода «Сейсмотехника». В перспективе планируется ежегодно производить не менее 4-5 установок. А доля белорусских комплектующих в них уже к концу этого года достигнет половины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Алампиев, директор ОАО «Сейсмотехника»:

Главный вектор нашего сотрудничества – поставка оборудования в страны СНГ: Российскую Федерацию, Украину, Татарстан. Объемы в этих странах колоссальные, потому что парк эксплуатируемых установок на промыслах Российской Федерации изношен на 80-90% и требует техперевооружения. То есть сам объем поставок должен быть огромный.

Производство в Гомеле должно стать для международного холдинга стратегической площадкой, рассчитанной на все евразийское пространство. А вместе с этим в Беларусь придут и самые передовые технологии. Буровые машины, выпущенные под итальянским брендом, сегодня одни из лучших в мире – работают и в песках Африки, и во льдах северных морей.