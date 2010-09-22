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Белорусские водители сегодня могут бесплатно ездить в городском транспорте

22 сентября 2010 07:43
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В Беларуси проходит общеевропейская акция «День без автомобиля». Таким образом экологи пытаются привлечь внимание общественности к проблемам влияния автотранспорта на качество нашего воздуха и здоровье человека.

Впервые, когда часть белорусов  на день «отказалась» от колес, а это случилось два года назад, удалось предотвратить  до 400 тонн выбросов в атмосферу.  В Минске, кстати, меньше — всего около 100.  Ожидается, что в нынешнем году День без автомобиля поддержат большинство министерств и ведомств страны. Более того, не обойдется и без сюрпризов.

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета  природных ресурсов и окружающей среды:
В этот день все граждане, у которых есть при себе водительское удостоверение, смогут бесплатно пользоваться всеми видами городского транспорта. Достаточно будет лишь предъявить документ.

# авто

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