Белорусские водители сегодня могут бесплатно ездить в городском транспорте

В Беларуси проходит общеевропейская акция «День без автомобиля». Таким образом экологи пытаются привлечь внимание общественности к проблемам влияния автотранспорта на качество нашего воздуха и здоровье человека.

Впервые, когда часть белорусов на день «отказалась» от колес, а это случилось два года назад, удалось предотвратить до 400 тонн выбросов в атмосферу. В Минске, кстати, меньше — всего около 100. Ожидается, что в нынешнем году День без автомобиля поддержат большинство министерств и ведомств страны. Более того, не обойдется и без сюрпризов.

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и окружающей среды:

В этот день все граждане, у которых есть при себе водительское удостоверение, смогут бесплатно пользоваться всеми видами городского транспорта. Достаточно будет лишь предъявить документ.