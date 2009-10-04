Картинг — возможность испытать себя в безопасном экстремальном вождении

Если Вы хотите узнать, что такое адреналин - Вам прямая дорога за руль карта.

Ведущие мировые автоспортсмены, в том числе гонщики Формулы-1, постоянно тренируются в картинге. А там, где такие мужчины, как Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен и Фернандо Алонсо, рядом всегда находятся и женские желания.

Многие женщины водят автомобили, а некоторые даже лучше, чем мужчины. Сегодня это скорее жизненная необходимость, чем желание показать себя на дороге. А те, кого одолевают эмоции и желание развить скорость, могут попробовать заняться картингом. Этот вид автоспорта для всех желающих, независимо от навыков вождения, возраста и пола. Здесь можно испытать на себе все ощущения пилота гоночного автомобиля, находясь при этом в абсолютной безопасности.

Хобби-картинг, то есть заезды на картах не спортивных побед ради, а себе в удовольствие, становится все более популярным развлечением. Пронестись с ветерком и без риска нарушить правила желают не только опытные автомобилисты, но и те, кто обычно передвигается по городу пешком или в качестве пассажира. Требуется пожертвовать лишь малым - «шпильки» и мини-юбки всем любительницам скоростных виражей придется оставить для другого случая.

Переодеваются все! Необходимая экипировка предоставляется вместе с картом. Не советуем оставлять в карманах своей одежды мобильные телефоны, ключи и другие мелочи – запросто вылетят на трассу или могут нанести травму их обладателю. Длинные волосы обязательно следует спрятать под шлем. Краткая лекция по технике безопасности и управлению машиной от инструктора – и вперед!

Для некоторых новичков картинг может стать первой ступенью в автоспорт. Большинство же оставляет это удовольствие в качестве хобби, способа снять стресс и умчаться от дурного настроения. Чудо-машина, способная за мгновения перенести Вас от проблем в бодрое и счастливое расположение духа. Не об этом ли мечтает каждая женщина?

Сесть за руль карта не запрещается даже детям. Главный критерий – чтобы ноги доставали до педалей. Скорость спортивного карта может достигать 260 км/ч. Там же, где на авто-малютках не ставят рекорды, а просто развлекаются, метры проносятся мимо гораздо медленнее. Но вполне достаточно для получения желаемой дозы адреналина.

Если вы хотите узнать, что такое адреналин — вам прямая дорога за руль карта. Картинг — это возможность испытать себя в безопасном экстремальном вождении, без риска повредить машину или навредить себе.