В Минске экскаватор стал причиной столкновения сразу шести легковых автомобилей

Грузовик с литовскими номерами перевозил спецтехнику, которая не была закреплена должным образом.

Многотонная машина свалилась прямо на проезжую часть. Водители следовавших за ним автомобилей не успели вовремя среагировать. В итоге на минской кольцевой в районе улицы Казинца образовалась пробка.

- Мы будем уточнять, согласован ли маршрут движения крупногабаритного транспортного средства, но однозначно можно заявить о вине водителя, который обязан был перед началом движения убедиться в сохранности перевозимого груза, - сообщил Андрей Зырянов, начальник отдела дорожной инспекции Управления ГАИ Мингорисполкома.