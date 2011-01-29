Cамые яркие тесты и автомобили 2010 года

В новогодние праздники принято подводить итоги года уходящего и планировать новый год.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что «Citroen C4 Picasso» – один из самых красивых автомобилей в классе. Он или нравится, или не нравится.

В первую очередь, благодаря необычной боковой линии окон и огромной площади остекления. Этакий аквариум на колесах в исполнении французских дизайнеров и инженеров.

Павел Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

В настройках шасси «Citroen C4 Picasso» нет и намека на какой-то азарт. Но этот азарт есть в двигателе, потому что разработан он совместно с мотористами из «BMW» и имеет турбонадув.

Единственное, что немного портит впечатление о разгонной динамике «Citroen C4 Picasso», это коробка передач, которая спотыкается при переключениях. Чтобы этого избежать, надо немного сбрасывать газ в моменты переключений. Но в пределах одной передачи, конечно, он разгоняется очень здорово.

Стихия «Citroen C4 Picasso» – дальние вояжи. Там не обращаешь внимания на задумчивую коробку передач, на трассе нет спящих полицейских, только дремлющие в патрульных машинах. А в салоне «Citroen C4 Picasso» много солнца и тишина.

Июнь нам запомнился тестом «Nissan Pathfinder».

Ниссановский Следопыт перенес легкую модернизацию, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Во-первых, слегка обновили внешность. Настолько слегка, что впору ставить рядом новый и старый автомобили, чтобы разобраться, что к чему. Чуть изменились фары, капот, решетка радиатора, бамперы.

«Nissan Pathfinder» сохранил рамную конструкцию кузова, хотя подвески и независимые.

Павел Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Несмотря на независимые подвести спереди и сзади, «Nissan Pathfinder» отнюдь не кроссовер. Хотя он, в принципе, достаточно уверенно едет и по асфальту. Но подвеска для городских джунглей у него жестковата. Как только съезжает на бездорожье, ему становится все ни почем. Ямы, ухабы, канава – подвеска глотает все абсолютно безболезненно.

В пылу внедорожных битв мы как-то забыли упомянуть, что дизельное сердце Следопыта объемом 2,5 литра стало биться сильнее. Мощность подняли со 170 до 190 л.с., а крутящий момент составляет 450 Нм.

В целом получился неплохой компромисс между асфальтовыми и внедорожными качествами.

«Nissan Pathfinder» – как оцивилизовавшийся индеец. Живет не в резервации, а в городе, но если попадет в историческую среду обитания, мигом сумеет применить все свои навыки.

Сентябрь – еще одна яркая премьера 2010 – новый «Киа Спортэйдж».

Взрыв эмоций. В большинстве – положительных. Новый «Спортэйдж» выглядит ярко, агрессивно. Но задняя часть из-за широченной стойки кузова выглядит тяжеловато.

В интерьере – не меньшая революция, чем во внешности. Святая простота линий и грешная экономия на материалах канули в лету. Теперь в интерьере есть и свой фирменный стиль, и качество.

Система полного привода не изменилась, разве что чуть поработали с настройками электроманитной муфты. Но кардинально поведение этого спортсмена не изменилось. Он едет, скорее, безопасно, чем азартно. И вообще, без особых на то причин соваться на бездорожье не следует, хотя кое-какие электронные примочки и есть.

Павел Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Из внедорожного арсенала «Киа Спортэйдж» может похвастаться системой спуска с горы и, как и в прежнем варианте, блокировкой центрального дифференциала. Правда, при скорости более 40 км/ч или при перегреве, как и в предыдущем поколении, он отключается.

Основной ареал обитания нового «Киа Спортэйдж» – это городские улицы да заснеженные подъезды к загородному дому. Вот в таких условиях он будет себя чувствовать себя словно рыба в воде.

Октябрь и тест нового поколения «Hyundai Santa Fe».

Учитывая, что на улице было прохладно и дождливо, мы быстрее хотели приступить к исследованию интерьера. Причем, чтобы попасть внутрь, нам даже не пришлось доставать ключ из кармана. Достаточно просто нажать на кнопку дверной ручки.

Этот кроссовер способен колесить не только по ровному асфальту, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Дорожный просвет более 200 мм и полный привод вселяют уверенность, что бездорожье как минимум средней степени не остановит этого проходимца.

Новый «Hyundai Santa Fe» стал более стильным, комфортным и экономичным кроссовером, однако у такого обновления есть еще один главный и неоспоримый плюс. Это устранение всех недостатков, которые могли быть у предыдущей версии.

В ноябре мы проверяли внедорожные возможности «Шкода Йети».

Полный привод «Шкода Йети», автоматически подключаемый через многодисковую муфту, «Хальдекс». То есть при пробуксовке передних колес часть крутящего момента подается на задние. Это стандартная, в общем-то, схема для паркетников. Но и этого вполне достаточно, чтобы уверенно продвигаться по раскисшей от грязи грунтовке с глубокими лужами. Не мешает даже исключительно дорожный рисунок протектора шин.

Да, «Йети» отчаянно скользит, система стабилизации работает беспрерывно, колеса разбрасывают комья грязи, но «Йети» упорно ползет вперед.

Как и у большинства паркетников, все внедорожные амбиции скрываются в электронике. Никаких механических средств повышения проходимости не предусмотрено.

Итог внедорожных испытаний таков: в леса-поля сворачивать можно. Включить режим оффроуд и сворачивать. Но при этом ни в коем случае не выключать голову. Все же «Шкода Йети» – кроссовер, хотя и с неплохими возможностями.

Декабрь – завершение года и акция «Семейные авто». Запомнился тест совсем не новичка «Ford Fusion».

«Fusion», в переводе с английского, означает не что иное, как сплав. Фордовский фьюжн – это сплав городского хэтчбека, компакт-вена и внедорожника, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

От хетчбека у него – компактные размеры. Правда, он выше, шире и длиннее «Fiesta» предыдущего поколения, на платформе которой он построен.

Из компактвэновских черт – высокий кузов, позволяющий дать больше пространства пассажирам за счет вертикальной посадки. Ну а от внедорожника – дорожный просвет в 19 сантиметров.

Правда привод у «Ford Fusion» – передний. Но, глядя на небольшие свесы, понимаешь, что с геометрической проходимостью должен быть полный порядок.

Павел Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Очень приятно, что фордавцы даже такой сугубо утилитарный автомобиль как «Ford Fusion» наделили своими родовыми фирменными чертами. Это отличная управляемость. «Ford Fusion» все делает очень и очень правильно, а местами даже азартно.

И человек, который хоть что-то понимает в активном вождении, обязательно получит за его рулем большое удовольствие.

Интересный получается вариант доступного семейного авто. Да, шумноват, да, возможности трансформации ограничены. Но среди неоспоримых достоинств – высокий дорожный просвет, энергоемкая подвеска и просторный салон. А еще – классная управляемость.