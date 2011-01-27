Минское ГАИ начнет выдавать водительские права нового образца с 1 февраля

На улице Долгобродской в Минске автомобиль такси зажало между трамваем и автобусом

Они ехали по разным полосам, а в итоге оказались бок о бок. В. Привычная дорога в парк для водителя такси в секунды превратилась в экстремальную. Автобус и трамвай в движении взяли в капкан служебный автомобиль