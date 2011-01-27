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Минское ГАИ начнет выдавать водительские права нового образца с 1 февраля

27 января 2011 19:39
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Удостоверения будут соответствовать последним международным требованиям. Обеспечить водителей новыми документами поможет специальная техника. 

Ее установили сегодня. Оборудование дополнит  документ  защитными элементами, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». 

Раиса Василенко, инженер-программист отделения связи ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Теперь мы сможем исключить вероятность подделки благодаря свойствам принтера и ламинатора. Можно было раньше распечатать удостоверение на любом струйном принтере и подделать. Сейчас это исключено.

# авто

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