Минское ГАИ начнет выдавать водительские права нового образца с 1 февраля

Удостоверения будут соответствовать последним международным требованиям. Обеспечить водителей новыми документами поможет специальная техника.
Ее установили сегодня. Оборудование дополнит документ защитными элементами, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Раиса Василенко, инженер-программист отделения связи ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Теперь мы сможем исключить вероятность подделки благодаря свойствам принтера и ламинатора. Можно было раньше распечатать удостоверение на любом струйном принтере и подделать. Сейчас это исключено.