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3 человека, пострадавшие в трех ДТП, скончались в гродненской больнице в воскресенье

20 июня 2011 18:31
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Травмы полученные в результате ДТП, имевших место еще в прошлый и позапрошлый понедельник, оказались несовместимые с жизнью.

6 июня в Щучинском районе по вине «системного» нарушителя ПДД серьезные травмы получила родившаяся менее месяца назад девочка, которая находилась в специальной сумке для переноски детей на руках сидевшей на заднем пассажирском сидении матери.

В этот же день в Гродненском районе в результате опрокидывания автомашины Опель серьезные травмы получила пассажир, мать водителя.

А 13 июня на пр-те Космонавтов в Гродно женщина, переходившая проезжую часть дороги по пешеходному переходу, была сбита маршрутным микроавтобусов Мерседес.

19 июня в воскресенье их сердца остановились, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ГАИ Гродно.

# Аварии # авто

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