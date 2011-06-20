3 человека, пострадавшие в трех ДТП, скончались в гродненской больнице в воскресенье

Травмы полученные в результате ДТП, имевших место еще в прошлый и позапрошлый понедельник, оказались несовместимые с жизнью.

6 июня в Щучинском районе по вине «системного» нарушителя ПДД серьезные травмы получила родившаяся менее месяца назад девочка, которая находилась в специальной сумке для переноски детей на руках сидевшей на заднем пассажирском сидении матери.

В этот же день в Гродненском районе в результате опрокидывания автомашины Опель серьезные травмы получила пассажир, мать водителя.

А 13 июня на пр-те Космонавтов в Гродно женщина, переходившая проезжую часть дороги по пешеходному переходу, была сбита маршрутным микроавтобусов Мерседес.

19 июня в воскресенье их сердца остановились, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ГАИ Гродно.