Пожар в кафе в Мумбаи: погибли 12 человек

Новости Индии. Пожар в индийском Мумбаи унес жизни 12 человек. Инцидент произошел в одной из закусочных города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вынесли из горящего помещения четырех посетителей. Они получили тяжелые ожоги и были доставлены в больницу. В данный момент все подъезды к кафе перекрыты.