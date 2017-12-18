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Пожар в кафе в Мумбаи: погибли 12 человек

18 декабря 2017 15:52
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Новости Индии. Пожар в индийском Мумбаи унес жизни 12 человек. Инцидент произошел в одной из закусочных города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в кафе в Мумбаи: погибли 12 человек-1

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вынесли из горящего помещения четырех посетителей. Они получили тяжелые ожоги и были доставлены в больницу. В данный момент все подъезды к кафе перекрыты.

Пожар в кафе в Мумбаи: погибли 12 человек-4

Специалисты осматривают помещение и пытаются выяснить причины произошедшего. 

# Фотофакт # Пожар в кафе

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