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В Верховной Раде Украины согласовали кандидатуру премьера и состав правительства

13 апреля 2016 07:32
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Новости Украины. В Верховной Раде Украины согласовали кандидатуру премьера и состав правительства. Об этом заявил руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко. Однако никаких имен он не назвал.

Обсуждение длилось до поздней ночи. Решение этих вопросов затянулось из-за переговоров относительно кандидатуры на пост премьер-министра. А также долгое время депутаты не могли согласовать кандидатуры ряда министров.

Президент Украины Пётр Порошенко предупредил парламентариев, что если назначение нового премьера не состоится сегодня до 18:00, то будут объявлены досрочные парламентские выборы. Депутатам Рады предстоит сформировать конституционное большинство, избрать нового премьера и новое правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Петр Порошенко # Выборы в Украине

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