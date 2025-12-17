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Глава группы в ПАСЕ признался пранкерам, что не хочет существования РФ

17 декабря 2025 09:20
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Глава группы в ПАСЕ признался пранкерам, что не хочет существования РФ-0

Глава группы ALDE в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Юлиан Булай во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом высказался о России. Он указал, что ему бы не хотелось, чтобы РФ продолжала существование в ее нынешнем виде и придерживается идеи дробления страны по этническому признаку, пишет РИА Новости.

Пранкеры позвонили Булаю, представившись неназванным украинским политиком. Булай назвал Российскую Федерацию искусственным государством, созданным из республик, для которых совместная жизнь в естественном состоянии, как он считает, невозможна.

Фото: Pinterest

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