Глава группы в ПАСЕ признался пранкерам, что не хочет существования РФ

Глава группы ALDE в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Юлиан Булай во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом высказался о России. Он указал, что ему бы не хотелось, чтобы РФ продолжала существование в ее нынешнем виде и придерживается идеи дробления страны по этническому признаку, пишет РИА Новости.

Пранкеры позвонили Булаю, представившись неназванным украинским политиком. Булай назвал Российскую Федерацию искусственным государством, созданным из республик, для которых совместная жизнь в естественном состоянии, как он считает, невозможна.

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