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Крупный лесной пожар в США: эвакуированы 1500 человек

26 июня 2017 08:07
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Новости США. Полторы тысячи человек эвакуированы из-за крупного лесного пожара в американском штате Юта. На данный момент площадь возгорания составляет около 175 квадратных километров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя уже уничтожило свыше 20 строений и стремительно приближается к зоне отдыха.

По некоторым данным, разгулу стихии поспособствовали местные фермеры, которые пренебрегли правилами безопасности при сжигании мусора. Ликвидировать возгорание пытается тысяча пожарных и 50 единиц наземной и воздушной техники.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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