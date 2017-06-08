В Андаманском море найдены тела пассажиров самолета ВВС Мьянмы

В Андаманском море обнаружены первые погибшие в авиакатастрофе военного самолета. Всего трагедия унесла жизни более 120 человек, в том числе 15 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с многочисленными жертвами авиакрушения Президент Беларуси выразил соболезнования лидеру Мьянмы Тхину Чжо, родным и близким погибших.

Напомним, лайнер, летевший в Янгон, исчез с экранов радаров накануне. На борту были военные со своими семьями. Сейчас основные поиски ведутся примерно в 30 километрах от берега Мьянмы. В них задействованы несколько кораблей ВМС республики, авиация и местные рыбаки.