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В Андаманском море найдены тела пассажиров самолета ВВС Мьянмы

08 июня 2017 11:29
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В Андаманском море обнаружены первые погибшие в авиакатастрофе военного самолета. Всего трагедия унесла жизни более 120 человек, в том числе 15 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с многочисленными жертвами авиакрушения Президент Беларуси выразил соболезнования лидеру Мьянмы Тхину Чжо, родным и близким погибших.

Напомним, лайнер, летевший в Янгон, исчез с экранов радаров накануне. На борту были военные со своими семьями. Сейчас основные поиски ведутся примерно в 30 километрах от берега Мьянмы. В них задействованы несколько кораблей ВМС республики, авиация и местные рыбаки.

# Крушение

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