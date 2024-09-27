Ураганы «‎Джон»‎ и «Хелен» обрушились на Мексику и США

«‎Джон»‎ и «Хелен» – два урагана обрушились на побережье Мексики. Как минимум пять человек погибли. Материальный ущерб подсчитать пока невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южную часть страны заливает с невиданной скоростью. Дожди стали причиной оползней и провалов на дороге. Стихия повредила инфраструктуру. Ветер вырывал с корнем деревья, электрические столбы и крыши домов. Без света остались около 100 тысяч домов. Прекратили работу даже отдельные аэропорты, например, воздушная гавань штата Оахака. По данным властей, непогода затронула почти миллион человек. В части регионов объявлена эвакуация. Тысячи жителей покидают свои дома. Многим понадобилась помощь спасателей.

Из Мексики непогода движется в сторону США. Юго-восток страны уже оказался в плену шторма. Синоптики назвали предстоящий удар катастрофой. Объявлено предупреждение о наводнениях. Во Флориде без энергоснабжения остались почти 800 тысяч домов. Штат затоплен. Порывы ветра превышают 200 километров в час. 70 тысяч человек эвакуированы.