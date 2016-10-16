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Ураган «Мэттью» на Гаити: для пострадавших собрано $140 млн

16 октября 2016 09:33
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Новости Гаити. 140 миллионов долларов собрано для пострадавших от урагана «Мэттью» на Гаити. Буря, напомню, унесла жизни свыше тысячи человек. И каждый десятый житель острова нуждается в срочной помощи, ведь там по-прежнему перебои с едой и пресной водой.

Бьет тревогу и Всемирная организация здравоохранения – вспышка вируса холеры на Гаити может распространиться и за пределы островного государства. Сейчас туда направлен миллион вакцин, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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