Ураган «Мэттью» на Гаити: для пострадавших собрано $140 млн

Новости Гаити. 140 миллионов долларов собрано для пострадавших от урагана «Мэттью» на Гаити. Буря, напомню, унесла жизни свыше тысячи человек. И каждый десятый житель острова нуждается в срочной помощи, ведь там по-прежнему перебои с едой и пресной водой.

Бьет тревогу и Всемирная организация здравоохранения – вспышка вируса холеры на Гаити может распространиться и за пределы островного государства. Сейчас туда направлен миллион вакцин, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.