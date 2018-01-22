Сильный снегопад в Токио стал причиной отмены сотни рейсов

Новости Японии. Сотни авиарейсов отменены в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина коллапса – сильный снегопад. Изменения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих самолетов. В воздушной гавани Ханэда скопились толпы пассажиров.