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Сильный снегопад в Токио стал причиной отмены сотни рейсов

22 января 2018 16:11
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Новости Японии. Сотни авиарейсов отменены в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина коллапса – сильный снегопад. Изменения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих самолетов. В воздушной гавани Ханэда скопились толпы пассажиров.

Сильный снегопад в Токио стал причиной отмены сотни рейсов-1

Непогода внесла коррективы и в работу железнодорожного транспорта. Отправление десятков поездов в различных направлениях задерживается. Кроме того, в целях безопасности пришлось перекрыть некоторые участки скоростных шоссе.

По сообщениям синоптиков осадки не прекратятся до утра.

Сильный снегопад в Токио стал причиной отмены сотни рейсов-4

# Снегопады # Фотофакт

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