Сильный снегопад в Токио стал причиной отмены сотни рейсов

Новости Японии. Сотни авиарейсов отменены в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина коллапса – сильный снегопад. Изменения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих самолетов. В воздушной гавани Ханэда скопились толпы пассажиров.
Непогода внесла коррективы и в работу железнодорожного транспорта. Отправление десятков поездов в различных направлениях задерживается. Кроме того, в целях безопасности пришлось перекрыть некоторые участки скоростных шоссе.
По сообщениям синоптиков осадки не прекратятся до утра.