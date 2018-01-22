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В Казахстане прогнозируют морозы до -45: спасатели призывают не выпускать детей на улицу

22 января 2018 10:59
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Новости Казахстана. Морозы до -45 прогнозируют в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна уже во власти экстремально низких температур. Есть первые жертвы мороза. В Акмолинской области от переохлаждения умерли три человека.

В Казахстане прогнозируют морозы до -45: спасатели призывают не выпускать детей на улицу -1

В нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение. Закрыты школы и колледжи. Занятия для студентов и школьников отменены в том числе в Астане. Спасатели призывают жителей не выпускать детей на улицу. 

В Казахстане прогнозируют морозы до -45: спасатели призывают не выпускать детей на улицу -4

# Фотофакт # Погода

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