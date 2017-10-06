Шторм «Ксавьер» пронесся по Европе: смертельный удар пришелся на Украину, Польшу и Германию

Шторм «Ксавьер», который оставил смертельный след в Европе, не придет в Беларусь. Он потерял силу после удара по Украине, где оставил без электричества почти 200 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого шторм прошелся по территории Польши. Погибли 2 человека, около 40 получили ранения. За минувшую ночь польские спасатели получили порядка 10 тысяч вызовов.
Еще хуже ситуация в Германии. Жертвами стихии здесь стали 7 человек. В основном, люди погибли под упавшими деревьями. В северных регионах в целях безопасности приостанавливали движение поездов. В частности, в направлении Берлина. Столичные аэропорты задерживали все вылеты. Существенный урон понесли многие предприятия. В одном из портовых городов от сильного порыва ветра рухнул 1000-тонный кран.