В Китае на горе Цзюхуашань небывалый наплыв туристов – 57 тысяч человек в день

За минувший день (5 октября), объявленный в Китае всеобщим выходным, гору, устремляющуюся в небо в провинции Аньхой, увидели почти 57 тысяч человек! Склоны и подножие Цзюхуашань украшают буддистские храмы, а саму ее нередко называют «горой девяти цветков», сравнивая ее пики с лепестками лотоса.