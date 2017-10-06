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В Китае на горе Цзюхуашань небывалый наплыв туристов – 57 тысяч человек в день

06 октября 2017 10:56
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Новости Китая. Небывалый наплыв туристов переживает одна из четырех святынь китайского буддизма – гора Цзюхуашан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае на горе Цзюхуашань небывалый наплыв туристов – 57 тысяч человек в день-1

За минувший день (5 октября), объявленный в Китае всеобщим выходным, гору, устремляющуюся в небо в провинции Аньхой, увидели почти 57 тысяч человек! Склоны и подножие Цзюхуашань украшают буддистские храмы, а саму ее нередко называют «горой девяти цветков», сравнивая ее пики с лепестками лотоса.

В Китае на горе Цзюхуашань небывалый наплыв туристов – 57 тысяч человек в день-3

# Туризм # Фотофакт

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