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Проблемы с дыханием, глазами и тошнота: из-за облака газа на пляже в Великобритании пострадали более 230 человек

28 августа 2017 09:53
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Новости Великобритании. Более 230 человек обратились за медицинской помощью в Великобритании из-за появления химического облака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно спустилось на южное побережье, в районе Восточного Суссекса, после чего множество посетителей одного из пляжей почувствовали недомогание. У людей наблюдались проблемы с дыханием, глазами и тошнота. Было принято решение провести срочную эвакуацию. Местных жителей предупредили об опасности и призвали закрыть окна и двери, чтобы избежать трагических последствий.

В данный момент правоохранители выясняют причину возникновения угрозы.

Проблемы с дыханием, глазами и тошнота: из-за облака газа на пляже в Великобритании пострадали более 230 человек-1

# Фотофакт # Массовое отравление

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