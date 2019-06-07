Польша претендует на проведение третьих Европейских игр

Новости Польши. Местом масштабного спортивного форума организаторы планируют сделать Краков и Малопольский край, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Местом масштабного спортивного форума организаторы планируют сделать Краков и Малопольский край, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Срок подачи заявок в Европейский олимпийский комитет истек 31 мая. Хозяева следующих Европейских игр, которые состоятся в 2023 году, будут выбраны на внеочередной Генеральной ассамблее в Минске 22 июня.
Вторые Европейские игры стартуют в белорусской столице днем ранее и продлятся до 30 числа. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.