Польша претендует на проведение третьих Европейских игр

Новости Польши. Местом масштабного спортивного форума организаторы планируют сделать Краков и Малопольский край, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок подачи заявок в Европейский олимпийский комитет истек 31 мая. Хозяева следующих Европейских игр, которые состоятся в 2023 году, будут выбраны на внеочередной Генеральной ассамблее в Минске 22 июня.