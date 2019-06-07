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Польша претендует на проведение третьих Европейских игр

07 июня 2019 17:22
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Новости Польши. Местом масштабного спортивного форума организаторы планируют сделать Краков и Малопольский край, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша претендует на проведение третьих Европейских игр-1

Срок подачи заявок в Европейский олимпийский комитет истек 31 мая. Хозяева следующих Европейских игр, которые состоятся в 2023 году, будут выбраны на внеочередной Генеральной ассамблее в Минске 22 июня.

Польша претендует на проведение третьих Европейских игр-4

Вторые Европейские игры стартуют в белорусской столице днем ранее и продлятся до 30 числа. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

# Европейские игры # Фотофакт

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