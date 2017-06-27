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Подрыв автомобиля в Киеве признали терактом

27 июня 2017 11:46
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Новости Украины. Взрыв произошел на перекрестке улиц в Соломенском районе. Водитель машины погиб на месте. По некоторым данным, он был полковником главного управления разведки Минобороны Украины. Еще два человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв был мощным, автомобиль сильно поврежден. На месте происшествия работают оперативники. Специалисты пытаются установить мощность и тип взрывного устройства.

Отметим, это уже второй подрыв автомобиля за последние дни. 23 июня в центре Киева взорвался внедорожник. Владелец – местный бизнесмен – получил ранения.

# Теракт

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