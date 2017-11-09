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ООН: Йемену угрожает масштабный голод

09 ноября 2017 08:27
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Новости Йемена. ООН предупреждает об угрозе крупнейшего за последние десятилетия голода Йемену. Если коалиция под руководством Саудовской Аравии не снимет блокаду и не восстановит поставки гуманитарной помощи в регион, могут погибнуть миллионы человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, после пуска ракеты по Эр-Рияду йеменскими повстанцами, командование коалиции закрыло все наземные, воздушные и морские порты страны. В среду введенные ограничения были частично сняты – работу восстановил порт Аден.

# ООН

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