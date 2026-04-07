NASA: «Орион» с астронавтами направляется к Земле после облета Луны

Экипаж «Ориона» в рамках миссии «Артемида-2» начал возвращаться на Землю после облета Луны. Космический аппарат покинет гравитационное поле спутника 7 апреля, находясь на расстоянии 66 098 км от него. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NASA.

6 апреля экипаж установил рекорд по удаленности человека от Земли, превзойдя «Аполлон-13», и достиг максимальной точки полета над обратной стороной Луны.

Запуск ракеты SLS с «Орионом» состоялся 1 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде. Полет рассчитан на 10 дней. Последняя пилотируемая экспедиция на Луну состоялась в 1972 году («Аполлон-17»).

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