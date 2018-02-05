На Москву обрушились самые сильные за последние 100 лет снегопады

Новости России. Метели, ледяной дождь и штормовой ветер. Московский регион переживает атаку мощнейшего циклона, принесшего самые сильные снегопады за последние 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погиб один человек, есть пострадавшие. С трудом ходит общественный транспорт. Проблемы и с авиасообщением. За последние сутки в московских воздушных гаванях были отменены или задержаны полторы сотни рейсов, в том числе в Минск. В столице России повалены несколько тысяч деревьев. Многие упали прямо на автомобили.

В связи с экстренной погодной ситуацией МЧС России создало оперативный штаб. При необходимости спасатели готовы развернуть пункты обогрева. В режиме нон-стоп работают все службы.