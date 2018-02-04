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В немецком Котбусе массовые демонстрации: люди недовольны приливом беженцев в страну

04 февраля 2018 15:42
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Новости Германии. Вопрос с мигрантами разделил жителей Котбуса – второго по величине города немецкой земли Бранденбург – на два лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецком Котбусе массовые демонстрации: люди недовольны приливом беженцев в страну-1

На массовые демонстрации здесь вышли сторонники и противники беженцев.

Конфликты на этой почве здесь происходят практически ежедневно. В стотысячном городе приняли уже около 8 тысяч мигрантов. Коренные жители возмущаются: не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это слишком много и так или иначе приведет к всплеску насилия.

В немецком Котбусе массовые демонстрации: люди недовольны приливом беженцев в страну-4

В январе вооруженные ножами сирийские подростки уже дважды нападали на местных жителей. А стычки между самими беженцами уже стали в Котбусе и вовсе заурядным явлением.

# Фотофакт # Беженцы

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