В немецком Котбусе массовые демонстрации: люди недовольны приливом беженцев в страну

Новости Германии. Вопрос с мигрантами разделил жителей Котбуса – второго по величине города немецкой земли Бранденбург – на два лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На массовые демонстрации здесь вышли сторонники и противники беженцев.

Конфликты на этой почве здесь происходят практически ежедневно. В стотысячном городе приняли уже около 8 тысяч мигрантов. Коренные жители возмущаются: не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это слишком много и так или иначе приведет к всплеску насилия.