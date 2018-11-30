Мировые лидеры начали прибывать в Буэнос-Айрес на саммит G20

Новости мира. 30 ноября откроется важный политический форум «большой двадцатки». В ближайшие дни он пройдет в аргентинской столице Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перечень стран-участниц G20 входят страны с наиболее развитой экономикой, лидеры которых обсуждают наиболее важные проблемы развития на ближайшие 10 лет. Основная программа текущего форума будет состоять из 5 сессий, которые пройдут в различных форматах. Так, в 2018 году, чтобы встреча стала более открытой, мероприятие начнется с открытого общения лидеров в неформальной обстановке.