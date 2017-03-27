Из музея в Берлине украли золотую монету весом в 100 кг

‍Новости Германии. Из музея Боде в Берлине украли стокилограммовую монету. На протяжении нескольких лет она считалась самой большой золотой монетой в мире. Стоимость раритета – несколько миллионов долларов.

По предварительной версии, воры проникли в здание музея через окно с помощью лестницы.

Монета весом 100 кг была отчеканена Канадским королевским монетным двором в 2007 году. «Большой золотой кленовый лист» – символ Канады изображен на оборотной стороне монеты. На лицевой стороне можно увидеть портрет королевы Елизаветы II.

Музей Боде известен самой крупной в мире нумизматической коллекцией.

Здесь хранится более чем 540 тысяч уникальных экспонатов, среди которых особую ценность представляют так называемые закрытые серии монет.