Прямой эфир

Польша приравняет украинских беженцев к обычным иностранцам

17 декабря 2025 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша начинает сворачивать особые меры поддержки украинских беженцев. Уже с марта следующего года их планируют приравнять к обычным иностранцам. Правительство страны готовит соответствующий законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша приравняет украинских беженцев к обычным иностранцам-2

Расширенный пакет помощи украинским беженцам действует в Польше с 2022 года. С его сокращением бесплатной останется лишь экстренная медпомощь. За остальные услуги нужно будет платить. Кроме того, пособия на детей предоставят только работающим родителям. 

Отметим, Германия уже ввела аналогичные меры. В государстве отменили выплаты украинским беженцам, которые прибыли после 1 апреля нынешнего года.

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп угрожает Венесуэле мощным ударом из-за споров о нефтяных активах
17 декабря 2025 08:12

Трамп угрожает Венесуэле мощным ударом из-за споров о нефтяных активах

Гонконгский грипп быстро распространяется по миру: ВОЗ бьёт тревогу
17 декабря 2025 07:41

Гонконгский грипп быстро распространяется по миру: ВОЗ бьёт тревогу

Трамп заказал новую обувь Вэнсу и Рубио
17 декабря 2025 07:23

Трамп заказал новую обувь Вэнсу и Рубио