Польша приравняет украинских беженцев к обычным иностранцам

Польша начинает сворачивать особые меры поддержки украинских беженцев. Уже с марта следующего года их планируют приравнять к обычным иностранцам. Правительство страны готовит соответствующий законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расширенный пакет помощи украинским беженцам действует в Польше с 2022 года. С его сокращением бесплатной останется лишь экстренная медпомощь. За остальные услуги нужно будет платить. Кроме того, пособия на детей предоставят только работающим родителям.

Отметим, Германия уже ввела аналогичные меры. В государстве отменили выплаты украинским беженцам, которые прибыли после 1 апреля нынешнего года.