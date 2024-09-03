Гигин об ордере МУС на арест Путина: всем понятно, что это бред

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Действительно Монголия подписала Римский статут Международного уголовного суда И, конечно, незаконно абсолютно выдан ордер на арест Владимира Путина, Львова-Белова, уполномоченного по правам ребенка. Всем понятно, что это бред. Но под политическим давлением этот ордер выдан. То есть, Монголия, как государство присоединившееся, должно было арестовать Владимира Путина, и почему этого не только не было сделано, но Монголия пригласила Владимира Владимировича и приняла как дорогого гостя, торжественно проводила, и это важнейший прецедент, который разрушает ту систему псевдосправедливости. Задумка, когда американцы говорят «да это не мы, они придумали вот эту систему международного якобы правосудия». Мы помним позорный Гаагский трибунал по бывшей Югославии, при котором американцы, активно продвигая тему вот этой универсальной юрисдикции, всегда выдвигали только одно требование: чтобы граждане США никогда и ни при каких условиях не были подсудны международной юрисдикции. Вот если вы спросите, что такое однополярный мир, в чем его символика, что такое храм на холме, что такое нация выше других, что такое по большому счету неонацизм, когда раса, нация, гражданство ставятся выше остальных, это отношение США к так называемой универсальной юрисдикции. Если вы спросите, кто такие полицаи, прихвостни, вот эти вот американские, кто является духовным, если слово «духовность» здесь применимо, наследниками тех ущербных убогих ублюдков-полицаев, то это такие люди как Латушко. Потому что как те полицаи лизали бот своих хозяев, так и они, заявляя о некой универсальной юрисдикции, прекрасно дают себе отчет, о чем они ведут речь. Нет никакой универсальной юрисдикции. Но это думали так американцы, что они будут выше. А монголы совершили акт большого мужества политического, когда наплевали на те правила, которые им. И так же, как демонстративно, в июне этого года они приглашали нашего Президента в Монголию. Накануне выборов, очень ответственных для Монголии выборов.