Прямой эфир

Алаудинов: ВСУ планировали захват Курской АЭС

14 августа 2024 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВС РФ располагают сведениями, согласно которым ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа 2024 года, пишет РИА Новости.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что план Киева подразумевал после захвата АЭС в городе Курчатов выдвижение властями Киева ультиматума Москве. Он подчеркнул, что попытка ВС Украины по захвату Курской АЭС не удалась.

Алаудинов также отметил, что удалось остановить основные силы ВСУ на территории Курской области, существенная часть техники украинской стороной утрачена.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ планировали захват курской АЭС к 11 августа – Алаудинов
14 августа 2024 09:39

ВСУ планировали захват курской АЭС к 11 августа – Алаудинов

Мария Захарова надеется, что интерес ООН к Курской области – не «перформанс»
14 августа 2024 08:40

Мария Захарова надеется, что интерес ООН к Курской области – не «перформанс»

ПВО РФ за ночь уничтожила 117 дронов ВСУ и 4 ракеты «Точка-У»
14 августа 2024 08:18

ПВО РФ за ночь уничтожила 117 дронов ВСУ и 4 ракеты «Точка-У»