ВС РФ располагают сведениями, согласно которым ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа 2024 года, пишет РИА Новости.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что план Киева подразумевал после захвата АЭС в городе Курчатов выдвижение властями Киева ультиматума Москве. Он подчеркнул, что попытка ВС Украины по захвату Курской АЭС не удалась.

Алаудинов также отметил, что удалось остановить основные силы ВСУ на территории Курской области, существенная часть техники украинской стороной утрачена.